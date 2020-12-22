Комиксы собственного сочинения. Цикл видеоуроков по созданию комиксов запустила Новосибирская юношеская библиотека

Центр графической культуры Новосибирской областной юношеской библиотеки запустил цикл видеоуроков «Базовые примеры создания комиксов». Художник Марина Назимко рассказывает, что такое комикс, как он устроен и как создать собственное произведение, даже если у вас нет классического художественного образования.

Видеоуроки подойдут всем, кто хочет научиться рисовать комиксы или уже рисует и хочет отточить свои навыки. Первое занятие посвящено простым правилам: как создать историю, составить композицию листа, как работать с персонажами. Марина Назимко также ответит на вопрос, всегда ли в комиксе присутствуют кадры, баблы и текст.

Посмотреть видеоуроки можно на в группе Центра графической культуры ВКонтакте.