«Сказки Сибири»: Лаврентий Сорокин прочитает сказки юкагиров и челканцев

26 декабря Центр креативных индустрий и Союз молодых композиторов презентуют проект «Сказки Сибири». Его цель — популяризация и сохранение культурных традиций челканцев и юкагиров (это малочисленные народы Сибири).

Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин прочитает две сказки: челканскую историю «Посох Тук-Тук» о бедных старике и старухе, которые получают волшебные подарки — кобылу, корову и посох Тук-Тук от вора, а также юкагирскую сказку «Хабата» о жадном богаче Хабате и сыне старого батрака Лайбуо.

Специально для чтения сказок молодые сибирские композиторы написали музыку — ее исполнит Молодежный квартет (домра бас, сопрано, альт и баян).

Чтобы послушать сказки в исполнении Лаврентия Сорокина, необходимо записаться до 24 декабря в группе Центра креативных индустрий ВКонтакте.

Место встречи: ул. Каинская, 4

Время встречи: 26 декабря, начало в 12:00

Фото: Сергей Черных