На большом экране. Фильм «Мой „Красный факел“» покажут в кинотеатре «Победа»

Большой фестиваль театра «Красный факел» #факел100_в_кино подходит к концу. Он завершится 19 ноября в 18:30 в Большом зале кинотеатра «Победа» уникальным мероприятием – презентацией юбилейного фильма «Мой „Красный факел“», снятого Студией телевизионных решений «Гамма». Авторы документальной картины не только расскажут о вековой истории театра, но и пообщаются с теми, в чьей жизни «Красный факел» сыграл важную роль. Впервые можно будет своими глазами увидеть, как складывалась работа над знаменитым спектаклем «Три сестры», и, конечно, узнать от первого лица, что объединяет зрителей «Красного факела». Представят фильм автор Анастасия Журавлева и директор театра Александр Кулябин.

Презентация фильма пройдет 19 ноября в 18:30 в Большом зале кинотеатра «Победа»

Фото: архивы пресс-служб