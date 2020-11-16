Русский авангард: выставка «Павел Филонов и его ученики» в Новосибирском художественном музее

Павел Филонов — русский авангардист, основатель и теоретик аналитического метода в искусстве. Жесткой геометризации форм, приведшей искусство в тупик, художник противопоставил необходимость изображать не только предмет, но и невидимые сложные внутренние движения в природе и духовном мире человека. Организм против механизма — так можно определить пафос его позиции. Одним из главных положений аналитического метода стал принцип сделанности, когда организм художественного произведения должен расти, как растет все живое в природе. «Формула весны» — одна из самых известных работ Филонова, беспредметная картина, но непрерывное движение цветных частиц создает ощущение взволнованного, бурного кипения просыпающейся природы. Такая живопись — не состояние, а процесс, подобный биологическому.

В выставочных залах Новосибирского художественного музея будут представлены почти все периоды жизни и творчества художника и это позволяет проследить, как развивалась его идея аналитического искусства. Павла Филонова можно сравнить с Пабло Пикассо по масштабу творчества, по той концепции и живописной философии, которая была им предложена. «Выставка непроста для восприятия — по цвету, по форме, по расшифровке тайного послания, которое Павел Николаевич Филонов дает в каждой своей работе. Но мы уверены, что выставка в художественном музее найдет своего зрителя и для многих новосибирцев станет настоящим открытием», — отмечает куратор выставки Сергей Тиханов.

В экспозицию войдут восемнадцать живописных работ мастера и сорок одна графическая. Второй раздел (из сорока восьми работ) знакомит с творчеством самых преданных его учеников и последователей, которые самоотверженно шли за ним, поддерживая его мастерскую аналитического искусства.

Выставка будет работать до 21 февраля 2021 года

Новосибирский художественный музей, ул. Свердлова, 10



Фото: архивы пресс служб