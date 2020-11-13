Цирковые номера Евгения Баранова. Новая выставка сибирского живописца посвящена романтике цирка

Бесстрашные наездницы, силачи, клоуны, цирковые медвежата и слоны — выставка новосибирского художника Евгения Баранов «Цирк приехал!..» наполнена атмосферой волшебства и тонким оптимизмом. В детстве цирк стал для него настоящим праздником: еще с ранних лет художник полюбил мир иллюзионистов, акробатов, дрессировщиков. В своей выставке живописец передал очарование доброго советского цирка. В работах Евгения Баранова — романтика, художника лирического склада — ощущается стремление показать живую поэтическую красоту окружающего мира. Бережно неся традиции реалистической живописи, он мастерски работает с оттенками белого, что создает неповторимый колорит и удивительный свет, исходящий от его картин.

Выставка «Цирк приехал!..» будет работать с 17 ноября до 13 декабря в Новосибирском художественном музее на Свердлова, 10

Фото: архивы пресс-служб