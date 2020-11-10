«Сад ускользающих соноров: звуковая архитектура». Оригинальная выставка Сергея Филатова откроется в Новосибирском художественном музее

Кварцевые диски для телескопов, воздушные массы в водной среде, семена растений и другие материалы оригинально звучат (причем в буквальном смысле «звучат») на выставке художника Сергея Филатова. Он создает произведения, балансирующие между чувственностью и технологическими стратегиями, математической выверенностью и рукотворностью. Художника интересуют парадоксальные взаимодействия, которые раскрывают акустические свойства материалов — стекла, металлов, полимеров. Так, центральная работа выставки — инсталляция «Сад ускользающих соноров» — представляет собой звуковой ландшафт, который создается на глазах у зрителей (слушателей) за счет резонансов стальных листов. Инсталляции «Восходящий поток», «Параллельное касание» и другие работы ждут гостей музея, желающих открыть для себя саунд-арт с новой стороны. Кроме того, на выставке можно будет увидеть графические работы из цикла «В поисках плавающей точки» и серию живописи «Горизонт вечности». Эти работы по смыслу перекликаются со звуковыми работами Сергея Филатова, демонстрируя единство его творческого метода.

Выставка будет работать с 13 ноября

Фото: архивы пресс-служб