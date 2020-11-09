В «Победе» открылась выставка #факел100_снято, посвященная киноработам артистов «Красного факела»

Юбилейные мероприятия «Красного факела», стартовавшие в марте, волею судеб продлеваются до самого конца 2020 года. В декабре состоятся праздничные вечера и премьера документального спектакля Тимофея Кулябина «Мой „Красный факел“», а в ноябре будут проходить выставка #факел100_снято и фестиваль #факел100_в_кино в Центре культуры и отдыха «Победа».

Долгожданное открытие выставки состоялось 5 ноября. С приветственными словами и поздравлениями на выступили министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская, а также главный режиссер театра «Красный факел» Тимофей Кулябин.

Выставка размещена в Белой галерее кинотеатра «Победа» и будет работать по 19 ноября с 13 до 20 часов. Вход осуществляется по предъявлении билета в кинотеатр «Победа» на любой сеанс или в театр «Красный факел» на спектакль текущего репертуара.

Центр культуры и отдыха «Победа», ул. Ленина, 7, 4 этаж

Фото: архивы пресс-служб