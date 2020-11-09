На светлой стороне. Фолк, джаз и нежность — «Белый фестиваль» собирает красочную культурную мозаику

«Белый фестиваль», организованный Новосибирской филармонией и Министерством культуры Новосибирской области, — событие масштабное и многоплановое. Каждая из представленных на нем программ имеет свое неповторимое звучание: джаз-панк и классика, фолк-рок и художественное слово от титулованных мастеров, шедевры вокального искусства и лекция ведущего стилиста. Программы фестиваля связывает не только их безусловная уникальность, но и традиционный для форума белый дресс-кодом. Белый – это чистота и свет, это легкость, восторженность, ощущение радости. Белый – это цвет холста, цвет, заключающий в себе все краски радуги. Универсальность белого отражена в самой идее фестиваля: он может быть близок людям с совершенно непохожими художественными вкусами: поклонники джаза, классика, театра, литературы, фанаты мира моды — каждый зритель найдет на «Белом фестивале» то, что интересно именно ему.

На предстоящем форуме гостей ожидает программа «Самайн» от фолк-группы StreetFiddlers, концерт дивы джаз-панка Теоны Контридзе, спектакль «Нежность» Романа Виктюка с участием Сати Спиваковой. Сергей Чонишвили будет рассказывать «Сказки о любви» в сопровождении Филармонического камерного оркестра. Перед зрителями выступят музыканты этнической группы из Монголии «Намгар» и элегантное Трио Олега Аккуратова. Эти и другие концерты «Белого фестиваля» помогут сделать оставшиеся дни непростого 2020 года более светлыми и вдохновляющими.

Познакомиться в подробной программой «Белого фестиваля» и приобрести билеты, можно на сайте Новосибирской филармонии