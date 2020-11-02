«Ночь искусств» в онлайне — культурно просвещаемся в темное время

3 ноября пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». На этот раз она состоится в онлайн-формате. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и проводится под девизом «Искусство объединяет». Учреждения культуры Новосибирской области подготовили большую программу с трансляциями лекций, спектаклей, экскурсий и других мероприятий. Традиционно портал «Культура.РФ» выступает главной информационной площадкой проекта. На странице события будут доступны онлайн-афиша, расписание трансляций, тематические подборки, которые знакомят с разными видами искусства. С подробной программой можно познакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.