Краснофакельцы в Белой галерее: в «Победе» откроется выставка, посвященная киноработам артистов «Красного факела»

Выставка #факел100_снято откроет осенний цикл юбилейных мероприятий театра «Красный факел». Она станет своего рода предисловием к большому фестивалю #факел100_в_кино.

Сильная труппа всегда была особой гордостью новосибирского театра. Некоторые его актеры смогли покорить не только сцену, но и киноэкраны. Евгений Матвеев, Владлен Бирюков, Анатолий Солоницын, Алексей Глазырин, Андрей Болтнев стали настоящими звездами кинематографа. Выставка, которую театр сделал в содружестве с центром культуры и отдыха «Победа», посвящена ярким кинообразам краснофакельцев. Подготовку экспозиции с фото- и видеоматериалами возглавили режиссер Константин Колесник и художник Егор Овечкин.

Выставку можно будет увидеть с 5 по 19 ноября в Белой галерее (четвертый этаж кинотеатра «Победа»). Посетить ее можно, предъявив билет на любой видеопоказ фестиваля #факел100_в_кино — он будет проходить в «Победе» с 12 по 19 ноября. В рамках фестиваля на большом экране покажут знаковые театральные постановки разных лет: «Макбет «Гедда Габлер», «Процесс», «Дом Бернарды Альбы» и другие спектакли. Кроме того, зрители смогут попасть на уникальное в своем роде мероприятие — презентацию юбилейного фильма «Мой „Красный факел“», снятого студией телевизионных решений «Гамма».

Открытие выставки #факел100_снято состоится 5 ноября в 18:00

Центр культуры и отдыха «Победа», ул. Ленина, 7, 4 этаж

Фото: архивы пресс-служб