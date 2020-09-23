В ДК имени Горького открылась выставка работ участников фотоконкурса Новосибирского зоопарка

Выставка размещена в колонном зале на втором этаже ДК. Она будет работать до 31 октября, вход свободный с 11.00 до 15.00.

Новосибирский зоопарк проводит конкурс много лет. К участию принимались фотографии животных, сделанные и на телефон, и на профессиональную технику. Кроме специальной номинации «Счастье» было еще две: «Оригинальное фото» и «Портрет».

Фото: Иванов Василий, Анастасия Железнова