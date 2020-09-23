Темой в 2020 году было «Счастье».
В ДК имени Горького открылась выставка работ участников фотоконкурса Новосибирского зоопарка
Выставка размещена в колонном зале на втором этаже ДК. Она будет работать до 31 октября, вход свободный с 11.00 до 15.00.
Новосибирский зоопарк проводит конкурс много лет. К участию принимались фотографии животных, сделанные и на телефон, и на профессиональную технику. Кроме специальной номинации «Счастье» было еще две: «Оригинальное фото» и «Портрет».
Фото: Иванов Василий, Анастасия Железнова
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