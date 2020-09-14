К своему столетию Новосибирский музей представит выставку в Москве

Экспозиция с использованием цифровых технологий откроется 2 октября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Помещение для выставки превратят в «театральное пространство», а саундтреком станет специально написанная музыка в стиле эмбиент. На выставке представят работы скульптора Юрия Шахояна: маски из керамики, деревянные и керамические панно, изделия из бивня мамонта и ювелирные украшения из металла. Посетителям будет разрешено трогать экспонаты руками. Центральной частью экспозиции станет маска, на которой будет проецироваться видеоряд с изображениями материалов, из которых сделаны экспонаты.

Интерактивная выставка будет открыта до 4 ноября 2020 года.