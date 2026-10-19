В Новосибирской области регионе официально закрыт пожароопасный сезон

Постановлением губернатора Новосибирской области в регионе завершен пожароопасный сезон. С момента вступления документа в силу снимаются ограничения, связанные с пребыванием граждан в лесах и проведением работ с открытым огнем. Лесопользователи смогут приступить к сжиганию порубочных остатков и подготовке леса к новому сезону.

С начала сезона в Новосибирской области возникло 55 лесных пожаров. Более 85% возгораний удавалось ликвидировать в течение первых суток. Всего с начала года было задействовано 323 человека и 123 единицы техники.



По данным анализа причин, чаще всего пожары возникали из-за действий людей: 24 случая – неосторожное обращение с огнем местного населения, 14 – переход с земель сельхозназначения, восемь – с земель запаса. Ещё шесть возгораний произошли из-за гроз, два – из-за нарушений при эксплуатации ЛЭП, один – вблизи автодороги.



«Этот сезон, как и в прошлые годы, вновь показал, что абсолютное большинство возгораний так или иначе связано с человеческим фактором. При этом четырехуровневая система мониторинга – космический, авиационный, наземный и видеоконтроль – позволила обнаруживать пожары своевременно и ликвидировать их без угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.



Комплекс противопожарных мероприятий и мониторинг лесов являются частью работы по достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году в регионе создано 24,8 км лесных дорог, реконструировано 80,5 км, проложено 5 475 км просек, противопожарных разрывов и минерализованных полос, прочищено 12 693 км минерализованных полос, устроено 10 пожарных водоемов, благоустроено 128 зон отдыха.