Экоактивисты устроили уборку на берегу Новосибирского водохранилища

Уборка состоялась в рамках масштабной акции «Вода России» — в мероприятиях акции могут принять участие все желающие.
В рамках Года единства народов России в Новосибирской области состоялось центральное мероприятие акции «Вода России». Большую уборку прибрежной территории – одного из самых популярных мест отдыха граждан – организовало минприроды региона.
Приветствуя участников, заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова подчеркнула важность таких акций в воспитательном и образовательном планах. «Они становятся площадкой и в аспекте профессиональной ориентации. Кто-то может пойти обучаться по экологическому направлению и стать профессиональным экологом. Сама акция «Вода России» сплачивает людей разных возрастов и профессий вокруг благородного дела – сохранения уникальных водных богатств нашей страны, формирует бережное отношение к природе у молодого поколения. Приятно отметить, что дети всех возрастов регулярно участвуют в экологических акциях», – отметила она.
Итог экологического мероприятия – более 500 килограммов отходов, почти 200 мешков мусора с берега моря и чистота на более трех километрах береговой линии и прибрежного лесного массива. Все участники мероприятия отметили, что в сравнении с прошлым годом берег водохранилища стал значительно чище. Это значит, что усилия волонтеров не проходят зря – люди действительно начинают бережнее относиться к природе.
Праздничное настроение акции придало проведение спортивной разминки перед уборкой берега, для детей были организованы мастер-классы. Украшением акции стал спортивный экозабег «Выбираю чистый воздух». За необычные находки участники акции получили призы и билеты в Новосибирский зоопарк, также были вручены благодарственные письма. Напоминаем, что любой может стать, как участником акции «Вода России», так и ее организатором.
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