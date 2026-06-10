Экоактивисты устроили уборку на берегу Новосибирского водохранилища

Итог экологического мероприятия – более 500 килограммов отходов, почти 200 мешков мусора с берега моря и чистота на более трех километрах береговой линии и прибрежного лесного массива. Все участники мероприятия отметили, что в сравнении с прошлым годом берег водохранилища стал значительно чище. Это значит, что усилия волонтеров не проходят зря – люди действительно начинают бережнее относиться к природе.



Праздничное настроение акции придало проведение спортивной разминки перед уборкой берега, для детей были организованы мастер-классы. Украшением акции стал спортивный экозабег «Выбираю чистый воздух». За необычные находки участники акции получили призы и билеты в Новосибирский зоопарк, также были вручены благодарственные письма. Напоминаем, что любой может стать, как участником акции «Вода России», так и ее организатором.