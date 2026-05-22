Как новосибирцам внести свой вклад в спасение черепах от пластика?

В эту субботу, с 12.00 до 15.00, новосибирцы смогут сдать вторсырье в Центральном парке. Предыдущая акция состоялась в апреле этого года: горожане сдали 205 килограммов пластиковых крышечек и три килограмма металлических банок. Собранное вторсырье направлено на специализированные предприятия для переработки.

Текущая акция посвящена Всемирному дню черепахи. Организаторы отмечают, что сейчас главным врагом черепах на планете стали не хищники, а пластик и мусор в океане.