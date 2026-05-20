За год в Новосибирской области восстановят около четырех тысяч гектаров леса

Ежегодно период лесовосстановления в регионе начинается весной. В это время выполняется не менее 20% от запланированных работ, а основной объем посадок традиционно проводится в осенний лесокультурный сезон. Новосибирская область на протяжении более пяти лет перевыполняет план по лесовосстановлению, несмотря на внешние погодные обстоятельства.

В 2026 году специалисты планируют искусственно восстановить 882,2 гектара леса, естественным способом – 2964,2 гектара. Общая площадь составит более 3,8 тысяч га.



По итогам 2025 года ключевой показатель национального проекта «Экологическое благополучие» – соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений – составил 127%. Это стало возможным благодаря развитию собственной питомниководческой базы, применению современных технологий выращивания посадочного материала и контролю за приживаемостью саженцев. На сегодняшний день в регионе функционирует 19 лесных питомников.



Приживаемость молодых лесных культур в регионе составляет не менее 85%. Если по итогам мониторинга выявляется более низкая приживаемость, на участке проводятся дополнительные высадки.