Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

За год в Новосибирской области восстановят около четырех тысяч гектаров леса

Сегодня в нашем регионе работают девятнадцать лесных питомников.

pixabay.com

 Ежегодно период лесовосстановления в регионе начинается весной. В это время выполняется не менее 20% от запланированных работ, а основной объем посадок традиционно проводится в осенний лесокультурный сезон. Новосибирская область на протяжении более пяти лет перевыполняет план по лесовосстановлению, несмотря на внешние погодные обстоятельства.

В 2026 году специалисты планируют искусственно восстановить 882,2 гектара леса, естественным способом – 2964,2 гектара. Общая площадь составит более 3,8 тысяч га.
 
По итогам 2025 года ключевой показатель национального проекта «Экологическое благополучие» – соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений – составил 127%. Это стало возможным благодаря развитию собственной питомниководческой базы, применению современных технологий выращивания посадочного материала и контролю за приживаемостью саженцев. На сегодняшний день в регионе функционирует 19 лесных питомников.

Приживаемость молодых лесных культур в регионе составляет не менее 85%. Если по итогам мониторинга выявляется более низкая приживаемость, на участке проводятся дополнительные высадки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: