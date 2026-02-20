Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спасти воду! В этом году Новосибирская область проведет почти две сотни мероприятий в рамках акции «Вода России»

Ожидается, что в экологических активностях примут участие более пяти тысяч человек.

pxhere.com

Новосибирская область ежегодно становится одним из самых активных регионов-участников Всероссийской акции «Вода России». Региональным минприроды был сформирован план-график акции на 2026 год – в него вошло 188 мероприятий.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин отметил положительную динамику акции, подчеркнув, что с каждым годом растет число ее участников. В прошлом году в регионе состоялось 182 субботника: добровольцам удалось очистить порядка 250 км береговых линий и собрать более 700 кубометров отходов. «Значительный вклад вносят общественные экологические организации, корпоративные волонтеры, многие участники приходят с детьми, приобщая подрастающее поколение к заботе об окружающей среде», – сообщил Евгений Шестернин.

В этом году в период проведения акции (с апреля по октябрь) в регионе планируется очистить прибрежную территории площадью почти в 500 га.

