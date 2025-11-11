Костюмы из бумаги, металла и компьютерных дисков покажут в Новосибирске на «Эко-моде»

«Эко-мода» — ежегодное мероприятие, которое проводится в нашем городе 15 ноября, в День переработки отходов.
Пресс-служба мэрии Новосибирска, сообщает, что участники «Эко-мода» продемонстрируют костюмы в торговом центре «Сан Сити» в следующих номинациях:
- винтаж из старых, заброшенных вещей, которые в процессе модернизации превратились в модные и стильные вещи;
- костюм из бумаги;
- прогрессивный костюм из металла, компьютерных дисков, одноразовой посуды и других материалов;
- экологичный костюм, изготовленный только из перерабатываемых материалов;
- «единичная модель»: самая яркая модель, соответствующая экологической тематике.
Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска
6+
Комментарии (0)