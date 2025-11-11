Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  Экология
Костюмы из бумаги, металла и компьютерных дисков покажут в Новосибирске на «Эко-моде»

«Эко-мода» — ежегодное мероприятие, которое проводится в нашем городе 15 ноября, в День переработки отходов.

пресс-служба мэрии Новосибирска

Пресс-служба мэрии Новосибирска, сообщает, что участники «Эко-мода» продемонстрируют костюмы в торговом центре «Сан Сити» в следующих номинациях:

  •  винтаж из старых, заброшенных вещей, которые в процессе модернизации превратились в модные и стильные вещи;
  •  костюм из бумаги;
  •  прогрессивный костюм из металла, компьютерных дисков, одноразовой посуды и других материалов;
  •  экологичный костюм, изготовленный только из перерабатываемых материалов;
  •  «единичная модель»: самая яркая модель, соответствующая экологической тематике.
     

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

