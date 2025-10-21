Новосибирцы высадили более 800 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Очередная масштабная высадка состоялась на территории леса, который уже пять лет восстанавливают после пожара.
Участниками мероприятия стали более 150 человек, которым общими силами удалось высадить пять тысяч деревьев. «Проведение таких акций – это не только весомый вклад в восстановление наших лесов, но и важная работа по экологическому воспитанию и сплочению граждан. Сегодня мы видим, как растет ответственность и интерес жителей области к сохранению природных богатств. Совместными усилиями мы стараемся обеспечить зеленое будущее для следующих поколений», – отметил зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов
Все высаженные деревья – это саженцы хвойных пород, адаптированные к сибирским условиям, что гарантирует их приживаемость и дальнейший рост.
«Сегодня мы делаем не просто важное, а по-настоящему благородное дело. Пять лет назад в этом районе сгорело 120 га лесных культур, и уже пятый год подряд мы восстанавливаем потери. Каждое посаженное дерево – это наш вклад в будущее наших детей, это чистый воздух для наших городов, это сохранение природы нашего прекрасного региона», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Всего за семь лет в ходе акции «Сохраним лес» было посажено свыше 800 тысяч деревьев.
