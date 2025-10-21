Новосибирцы высадили более 800 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Участниками мероприятия стали более 150 человек, которым общими силами удалось высадить пять тысяч деревьев. «Проведение таких акций – это не только весомый вклад в восстановление наших лесов, но и важная работа по экологическому воспитанию и сплочению граждан. Сегодня мы видим, как растет ответственность и интерес жителей области к сохранению природных богатств. Совместными усилиями мы стараемся обеспечить зеленое будущее для следующих поколений», – отметил зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов

Все высаженные деревья – это саженцы хвойных пород, адаптированные к сибирским условиям, что гарантирует их приживаемость и дальнейший рост.

«Сегодня мы делаем не просто важное, а по-настоящему благородное дело. Пять лет назад в этом районе сгорело 120 га лесных культур, и уже пятый год подряд мы восстанавливаем потери. Каждое посаженное дерево – это наш вклад в будущее наших детей, это чистый воздух для наших городов, это сохранение природы нашего прекрасного региона», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Всего за семь лет в ходе акции «Сохраним лес» было посажено свыше 800 тысяч деревьев.