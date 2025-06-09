В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило прошел экологический фестиваль «Экомир»

Участники акции «Снимаю шляпу» смогли попасть в зоопарк бесплатно, надев головной убор из пластиковых бутылок, картона, полиэстера, упаковки для яиц и других экоматериалов.



На территории зоопарка работало несколько десятков интерактивных площадок. Новосибирцы узнали, для чего нужно сдавать вторсырье и что из него делают. Гости участвовали в викторинах, мастер-классах и смотрели выступления артистов.