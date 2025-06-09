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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило прошел экологический фестиваль «Экомир»

Участниками экофеста стали двенадцать тысяч новосибирцев.

мэрия Новосибирска

В Новосибирском зоосаде состоялся пятый экологический фестиваль «Экомир» под девизом: «Животные – защитники природы».

Фестиваль был приурочен к Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. В этом году на него пришли двенадцать тысяч горожан.

мэрия Новосибирска
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило
мэрия Новосибирска

Участники акции «Снимаю шляпу» смогли попасть в зоопарк бесплатно, надев головной убор из пластиковых бутылок, картона, полиэстера, упаковки для яиц и других экоматериалов.

На территории зоопарка работало несколько десятков интерактивных площадок. Новосибирцы узнали, для чего нужно сдавать вторсырье и что из него делают. Гости участвовали в викторинах, мастер-классах и смотрели выступления артистов.

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