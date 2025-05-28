Экозабег в последний день весны: в Новосибирске состоится Зеленый марафон

31 мая с 8.00 до 13.30 в парке «Арена» состоится 12-й всероссийский СберПрайм Зеленый марафон, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Будут временно перекрыты прилегающие участки дорог и закрыты парковки многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». Новосибирцам рекомендуют добираться до места соревнований на общественном транспорте.

Организатор соревнований – Сибирский Банк ПАО «Сбербанк». Маршрут будет проходить на левом берегу города: вдоль берега реки Оби, на территории, прилегающей к МФЛА «Сибирь-Арена». Новосибирцы могут выбрать дистанции: 4,2 км, 10 км, детские забеги на 500 м (для детей: 7-9 лет и 10-13 лет) и инклюзивный забег на 500 м.

По информации организатора, забеги Зеленого марафона состоятся в 60 городах России. При регистрации каждый может внести добровольное пожертвование – Сбербанк удвоит сумму и направит ее в благотворительный фонд «Вклад в будущее». Эти средства помогут развивать инклюзивное образование в России.

Программа мероприятия:

- 08.00 – 15.00 – работа всех зон активностей, экоакция;

- 08.00 – 10.00 – регистрация на забеги;

- 10.00 – 10.00 – торжественное открытие, объявление расписания забегов;

- 10.10 – 10.20 – общая разминка;

- 10.20 – 10.50 – детские забеги, инклюзивный старт, награждение победителей детских забегов;

- 10.50 – 11.00 – построение на массовые забеги, представители СМИ участвуют в массовом забеге;

- 11.00 – старт массовых забегов;

- 12.00 – 12.30 – экоакция;

- 12.30 – 13.30 - награждение победителей массовых забегов и инклюзивных стартов.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru