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Экодесерты в Центральном парке: новосибирцы обменяли батарейки на мороженое

На прошедшей экологической акции горожане сдали больше 850 килограммов вторсырья.

pxhere.com

Экомобиль в Центральном парке принял больше 470 килограммов отслуживших батареек и 382 килограмма пластиковых крышечек. Акция по приему вторсырья в Центральном парке проходит в этом году уже второй раз.

Горожанам предлагалось сдать в экомобиль АО «САХ» полкилограмма крышечек или килограмм батареек и получить вкусную награду – купинское мороженое.

В следующий раз экомобиль посетит Центральный парк 25 июня с 14.00 до 17.00. Готовьте ваши крышечки и батарейки и совершайте вкусный обмен!

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