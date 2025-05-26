Экоактивисты очистили берег Новосибирского водохранилища в рамках акции «Вода России»

Волонтеры собрали 95 мешков с самым разным мусором — от стеклянных осколков до автомобильных шин.
В Новосибирской области прошел экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» вблизи пляжа «Звезда» в Академгордке. Участниками мероприятия стали более 100 корпоративных волонтеров и члены их семей, сотрудники регионального минприроды, федеральных учреждений.
Волонтеры полностью очистили 3,5 км берега Новосибирского водохранилища, собрав 95 мешков разного мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, упаковочных материалов, остатков стекла, мангалов, шин и прочих предметов. Кроме того, были организованы экологический забег «Выбираю чистый воздух», флешмоб «Чистая Вода и Я» и традиционный обед в формате полевой кухни – горячий травяной чай и вкусный плов.
«Экологический субботник стал настоящим событием с оздоровительным забегом, ярким флешмобом «Чистая Вода и Я» и даже танцами. Участники акции не только привели береговую линию Обского моря и территорию лесного массива в порядок, но и отлично отдохнули, набрались хорошего настроения и позитивной энергии. Большое спасибо волонтерам и детям, ведь именно их старания показывают настоящую заботу о родном крае, стремление передать природную красоту будущим поколениям чистой и красивой», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Мероприятия в рамках акции будут продолжены до конца октября. На 2025 год в план-график акции по Новосибирской области включено более 200 мероприятий, которые пройдут в большинстве муниципальных районов и городских округов. На сегодняшний день более 60 таких мероприятий уже состоялись.
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