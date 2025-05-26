Экоактивисты очистили берег Новосибирского водохранилища в рамках акции «Вода России»

В Новосибирской области прошел экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» вблизи пляжа «Звезда» в Академгордке. Участниками мероприятия стали более 100 корпоративных волонтеров и члены их семей, сотрудники регионального минприроды, федеральных учреждений.

Волонтеры полностью очистили 3,5 км берега Новосибирского водохранилища, собрав 95 мешков разного мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, упаковочных материалов, остатков стекла, мангалов, шин и прочих предметов. Кроме того, были организованы экологический забег «Выбираю чистый воздух», флешмоб «Чистая Вода и Я» и традиционный обед в формате полевой кухни – горячий травяной чай и вкусный плов.