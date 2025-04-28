В Сибирском университете геосистем и технологий завершился «ВузЭкоФест-2025»

Большой экологический фестиваль собрал студентов России, Беларуси, Армении и Узбекистана.
В Сибирском государственном университете геосистем и технологий состоялось торжественное закрытие XI молодежного фестиваля «ВузЭкоФест-2025», объединившего студентов из 44 вузов России, Беларуси, Армении и Узбекистана.
ВузЭкоФест стал площадкой для формирования сообщества лидеров-наставников и профессионалов в области устойчивого развития. Участники фестиваля активно делились знаниями, навыками и внедряли конкретные «устойчивые» решения на базе вузов, городов и стран при поддержке заинтересованных сторон.
В этом году в рамках фестиваля прошло более 600 мероприятий, включая тематические лекции и семинары. СГУГиТ традиционно стал одной из ключевых площадок фестиваля и организовал более 30 мероприятий с участием более 300 человек. Основной темой фестиваля стала «Адаптация к последствиям изменения климата на уровне компаний и регионов».
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