В Сибирском университете геосистем и технологий завершился «ВузЭкоФест-2025»

В этом году в рамках фестиваля прошло более 600 мероприятий, включая тематические лекции и семинары. СГУГиТ традиционно стал одной из ключевых площадок фестиваля и организовал более 30 мероприятий с участием более 300 человек. Основной темой фестиваля стала «Адаптация к последствиям изменения климата на уровне компаний и регионов».