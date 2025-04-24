18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Новосибирцы сдали больше полутонны батареек и пластиковых крышечек

В экомобиле вторсырье по традиции меняли на мороженое.

pxhere.com

22 апреля в Центральном парке экомобиль принимал вторсырьё. За сданные пластиковые крышечки и батарейки горожан угощали вкусным мороженым.

Экологическая акция по обмену вторсырья на мороженое проходит в Новосибирске седьмой год подряд. За день новосибирцы принесли 295 кг пластиковых крышечек и 288 кг использованных батареек.

мэрия Новосибирска

Сдать можно было крышечки от напитков с маркировкой «2», «02» или надписью HDPE, а также щелочные и литиевые батарейки всех типов, аккумуляторы от бытовой техники.

Следующая такая акция состоится у главного входа в Центральный парк 24 мая с 12.00 до 15.00, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Готовим крышечки и батарейки!

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: