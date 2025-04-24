Новосибирцы сдали больше полутонны батареек и пластиковых крышечек

Сдать можно было крышечки от напитков с маркировкой «2», «02» или надписью HDPE, а также щелочные и литиевые батарейки всех типов, аккумуляторы от бытовой техники.



Следующая такая акция состоится у главного входа в Центральный парк 24 мая с 12.00 до 15.00, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Готовим крышечки и батарейки!