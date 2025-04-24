Новосибирцы сдали больше полутонны батареек и пластиковых крышечек

В экомобиле вторсырье по традиции меняли на мороженое.
22 апреля в Центральном парке экомобиль принимал вторсырьё. За сданные пластиковые крышечки и батарейки горожан угощали вкусным мороженым.
Экологическая акция по обмену вторсырья на мороженое проходит в Новосибирске седьмой год подряд. За день новосибирцы принесли 295 кг пластиковых крышечек и 288 кг использованных батареек.
Сдать можно было крышечки от напитков с маркировкой «2», «02» или надписью HDPE, а также щелочные и литиевые батарейки всех типов, аккумуляторы от бытовой техники.
Следующая такая акция состоится у главного входа в Центральный парк 24 мая с 12.00 до 15.00, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Готовим крышечки и батарейки!
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