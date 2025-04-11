В Концертном зале имени Каца состоится фестиваль «Экологичный Новосибирск»

В это воскресенье новосибирцев ждут мастер-классы, лекции, интерактивные игры и показ экологичной моды.
13 апреля в Новосибирском концертном зале им. А. М. Каца пройдет фестиваль «Экологичный Новосибирск», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.
Шестой год подряд фестиваль знакомит горожан с экологичным образом жизни. В этот день на одной площадке собираются представители бизнеса, общественности, благотворительных фондов и власти, чтобы обсудить экологические проблемы и их решение.
Уникальность фестиваля в том, что он создается за счет сил и средств неравнодушных жителей города.
Участников фестиваля ждут:
- интерактивные игры;
- показ экологичной моды;
- создание арт-объекта;
- соревнования на велошредере;
- развлекательная программа;
- мастер-классы;
- фотозоны;
- лекции;
- квест.
Фестиваль начнется в 13.00. Вход и участие бесплатные!
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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