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В Концертном зале имени Каца состоится фестиваль «Экологичный Новосибирск»

В это воскресенье новосибирцев ждут мастер-классы, лекции, интерактивные игры и показ экологичной моды.

pxhere.com

13 апреля в Новосибирском концертном зале им. А. М. Каца пройдет фестиваль «Экологичный Новосибирск», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

Шестой год подряд фестиваль знакомит горожан с экологичным образом жизни. В этот день на одной площадке собираются представители бизнеса, общественности, благотворительных фондов и власти, чтобы обсудить экологические проблемы и их решение.

мэрия Новосибирска

Уникальность фестиваля в том, что он создается за счет сил и средств неравнодушных жителей города.

Участников фестиваля ждут: 

  •  интерактивные игры;
  •  показ экологичной моды;
  •  создание арт-объекта;
  •  соревнования на велошредере;
  •  развлекательная программа;
  •  мастер-классы;
  •  фотозоны;
  •  лекции;
  •  квест.

Фестиваль начнется в 13.00. Вход и участие бесплатные!

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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