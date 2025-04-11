В Концертном зале имени Каца состоится фестиваль «Экологичный Новосибирск»

13 апреля в Новосибирском концертном зале им. А. М. Каца пройдет фестиваль «Экологичный Новосибирск», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

Шестой год подряд фестиваль знакомит горожан с экологичным образом жизни. В этот день на одной площадке собираются представители бизнеса, общественности, благотворительных фондов и власти, чтобы обсудить экологические проблемы и их решение.