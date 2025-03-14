В Новосибирской области планируют оздоровить озеро в рамках проекта «Вода России»

Оздоравливать озеро будут с 2026-го по 2028 год, работы оцениваются в 57,5 миллионов рублей.
В этом году Росводресурсы в рамках федерального проекта «Вода России» направят в регионы около 815,5 млн руб. Практически все густонаселенные регионы получат средства на расчистку и восстановление водных объектов. Масштабные работы пройдут на Курганском водохранилище и Дону, реках Хопер, Сызранке и других водоемах страны.
В Новосибирской области тоже планируется проведение работ по оздоровлению водного объекта – расчистка озера Хомутина в Маслянинском районе. Для этого будет разработана проектно-сметная документация в следующем году. Общая стоимость всех работ – 57,5 млн руб. Проект будут реализовывать с 2026 по 2028 годы.
С 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» на территории Новосибирской области были выполнены следующие работы:
- «Расчистка озера Половинное в селе Половинное Краснозерского района Новосибирской области»;
- «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области».
- «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области».
Источник финансирования – субвенции из федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований на эти работы составил 110,4 млн руб. В результате протяженность расчищенных участков водных объектов составила 9 километров.
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