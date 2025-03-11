Как волонтерство помогает поступить в вуз мечты?

«Согласно закону о добровольчестве, дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения можно получить за волонтерство. Например, если вы участвовали в мероприятиях, проводимых при поддержке РЭО и зарегистрированных на «Добро.рф», то можете накопить больше волонтерских часов, необходимых для получения баллов. Близится пора экзаменов, и мы хотим призвать будущих студентов активнее участвовать в экомероприятиях. Таким образом они не только повысят свой шанс поступить в вуз, но и внесут вклад в защиту окружающей среды, реформу отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», – сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

К акциям, приносящим волонтерские часы, относятся молодежный день Российского экологического форума, открытие очного этапа Зеленой премии и мероприятия ее победителей, экоакции в рамках образовательных школ, съезды экоцентров, экскурсии и субботники.

Для получения дополнительных баллов за волонтерство к подаваемым в вуз документам потребуется приложить выписку из личной электронной книжки волонтера, подтверждающей не менее 20 часов участия. Затем будет необходимо создать профиль на платформе «Добро.рф» и связать его с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Подавать заявление в вуз будет нужно онлайн через «Госуслуги».