Когда в новосибирских лесах прогнозируют первые пожары-2025?

Весной 2025 года лесопожарная обстановка может развиваться следующим образом. По месяцам риски будут расти:

в марте – в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов;

в апреле – в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;

в мае – в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Высокие прогнозные риски не говорят о том, что лесные пожары должны обязательно возникнуть. Если каждый будет соблюдать правила пожарной безопасности, возгораний может и не быть.