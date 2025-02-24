18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Когда в новосибирских лесах прогнозируют первые пожары-2025?

Авиалесоохрана подготовила прогноз по пожароопасной обстановке для российских регионов.

pixabay.com

Весной 2025 года лесопожарная обстановка может развиваться следующим образом. По месяцам риски будут расти:

  • в марте – в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов;
  • в апреле – в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;
  • в мае – в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Высокие прогнозные риски не говорят о том, что лесные пожары должны обязательно возникнуть. Если каждый будет соблюдать правила пожарной безопасности, возгораний может и не быть.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: