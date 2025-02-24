Когда в новосибирских лесах прогнозируют первые пожары-2025?

Авиалесоохрана подготовила прогноз по пожароопасной обстановке для российских регионов.
Весной 2025 года лесопожарная обстановка может развиваться следующим образом. По месяцам риски будут расти:
- в марте – в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов;
- в апреле – в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;
- в мае – в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Высокие прогнозные риски не говорят о том, что лесные пожары должны обязательно возникнуть. Если каждый будет соблюдать правила пожарной безопасности, возгораний может и не быть.
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