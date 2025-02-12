18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Новосибирцы сдали рекордный объем вторсырья в рамках экоакции «ВторСбор»

За пластик, металл, стекло и макулатуру экологически осознанные горожане получили семена цветов.

pxhere.com

В акции участвовали жители Дзержинского и Калининского районов. Пятьдесят шесть семей принесли вторсырье, которое отправится на переработку. Втулки от туалетной бумаги и полотенец, которые жители приносят всё чаще, будут переданы учёным из НГТУ. Их используют как материал для строительства гнёзд лабораторные мыши, на которых биологи и химики тестируют свои разработки.

Акция «ВторСбор» проводится ежемесячно и пользуется популярностью у новосибирцев. На улице Приисковой в Дзержинском районе она впервые прошла в двух пунктах: второе место для остановки экомобиля предложила добавить экоактивистка Анастасия Жаркова по просьбам горожан.

В рамках прошедшей акции собрали рекордное количество вторсырья: 940 килограммов пластика, стекла, металла и макулатуры, а также три мешка втулок. За сданное вторсырье организаторы акции выдали участникам семена цветов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: