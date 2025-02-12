Новосибирцы сдали рекордный объем вторсырья в рамках экоакции «ВторСбор»

В акции участвовали жители Дзержинского и Калининского районов. Пятьдесят шесть семей принесли вторсырье, которое отправится на переработку. Втулки от туалетной бумаги и полотенец, которые жители приносят всё чаще, будут переданы учёным из НГТУ. Их используют как материал для строительства гнёзд лабораторные мыши, на которых биологи и химики тестируют свои разработки.



Акция «ВторСбор» проводится ежемесячно и пользуется популярностью у новосибирцев. На улице Приисковой в Дзержинском районе она впервые прошла в двух пунктах: второе место для остановки экомобиля предложила добавить экоактивистка Анастасия Жаркова по просьбам горожан.



В рамках прошедшей акции собрали рекордное количество вторсырья: 940 килограммов пластика, стекла, металла и макулатуры, а также три мешка втулок. За сданное вторсырье организаторы акции выдали участникам семена цветов.