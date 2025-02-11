Креативный взгляд на экологию: стартовал международный экофорум «Изменение климата глазами детей – 2025»

В рамках форума проводится конкурс по семи номинациям, среди которых «Экобезопасность», «Очистим берега!» и «Экоблогер».
Российская некоммерческая организация «Фонд зашиты окружающей среды» приглашает к участию в международном детском экологическом форуме
В рамках Форума тысячи детей и подростков из разных уголков страны получают возможность посредством творчества и креатива поделиться своими идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни.
Проект прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, бережное отношение к окружающей среде, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию.
Конкурс проходит по семи номинациям:
- «Экобезопасность» – конкурс проектных и научно-исследовательских работ;
- «Очистим берега!» – конкурс командных проектов по очистке водоемов;
- «Изменение климата глазами детей» – конкурс рисунков;
- «Экоблогер» – конкурс фото- и видеорепортажей об экологических проблемах;
- «ЭкоМода» – конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов;
- «ЭкоЮннаты» – конкурс лучшей практики экологического волонтерства;
- «ЭкоПоделки» – конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.
Прием работ в рамках конкурсных номинаций продлится до 7 июля 2025 года. Форум проходит в несколько этапов и завершится торжественным награждением в Москве.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области mpr.nso.ru
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