Креативный взгляд на экологию: стартовал международный экофорум «Изменение климата глазами детей – 2025»

Российская некоммерческая организация «Фонд зашиты окружающей среды» приглашает к участию в международном детском экологическом форуме

В рамках Форума тысячи детей и подростков из разных уголков страны получают возможность посредством творчества и креатива поделиться своими идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни.

Проект прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, бережное отношение к окружающей среде, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию.

Конкурс проходит по семи номинациям:

«Экобезопасность» – конкурс проектных и научно-исследовательских работ;

«Очистим берега!» – конкурс командных проектов по очистке водоемов;

«Изменение климата глазами детей» – конкурс рисунков;

«Экоблогер» – конкурс фото- и видеорепортажей об экологических проблемах;

«ЭкоМода» – конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов;

«ЭкоЮннаты» – конкурс лучшей практики экологического волонтерства;

«ЭкоПоделки» – конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.

Прием работ в рамках конкурсных номинаций продлится до 7 июля 2025 года. Форум проходит в несколько этапов и завершится торжественным награждением в Москве.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области mpr.nso.ru

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