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Вторая жизнь елок: новосибирцы сдали на переработку в пять раз больше новогодних деревьев по сравнению с 2024-м

Благодаря переработке елки станут материалом для мульчирования почвы — его передадут Центральному сибирскому ботаническому саду и агрономам Горзеленхоза.

pxhere.com

За январь в пункт приема у остановки «МЕГА» горожане сдали двенадцать  кубометров хвойных деревьев, на КПП Гусинобродского полигона – около десяти кубометров. На своих контейнерных площадках новосибирцы оставили еще девятнадцать кубометров.

Результаты акции продемонстрировали ее возросшую популярность – общее количество собранных хвойных деревьев оказалось в пять раз больше, чем годом ранее. Сорок один кубометр кубометр елок отправили на полигон, где их переработают в мульчу и передадут Центральному сибирскому ботаническому саду и агрономам Горзеленхоза.

Сотрудники АО «САХ» и Гусинобродского полигона отметили, что горожане заботятся об утилизации не только своей елки, но и привозят деревья соседей. Изредка елки оказывались неочищенными от украшений или обернутыми стретч-пленкой, но такие случаи были единичными.

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