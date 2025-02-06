Вторая жизнь елок: новосибирцы сдали на переработку в пять раз больше новогодних деревьев по сравнению с 2024-м

За январь в пункт приема у остановки «МЕГА» горожане сдали двенадцать кубометров хвойных деревьев, на КПП Гусинобродского полигона – около десяти кубометров. На своих контейнерных площадках новосибирцы оставили еще девятнадцать кубометров.



Результаты акции продемонстрировали ее возросшую популярность – общее количество собранных хвойных деревьев оказалось в пять раз больше, чем годом ранее. Сорок один кубометр кубометр елок отправили на полигон, где их переработают в мульчу и передадут Центральному сибирскому ботаническому саду и агрономам Горзеленхоза.



Сотрудники АО «САХ» и Гусинобродского полигона отметили, что горожане заботятся об утилизации не только своей елки, но и привозят деревья соседей. Изредка елки оказывались неочищенными от украшений или обернутыми стретч-пленкой, но такие случаи были единичными.