Новосибирцев приглашают поучаствовать в экологической акции «Семейный лес – 2025»

Минприроды региона вновь приглашает жителей Новосибирской области посадить хвойный лес в рамках семейной лесовосстановительной акции

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области впервые провело акцию «Семейный лес» весной этого года. Тем, кто покупал хвойные деревья на «елочных базарах» давали специальные карманные календари, по которым можно было зарегистрироваться на акцию. Предлагалось компенсировать участием в весенней высадке купленное дерево. В итоге в акции приняли участие порядка 300 семей.

Год Семьи подходит к концу, но семейные традиции остаются, поэтому, как и задумывалось изначально, акция станет ежегодной. «Акция «Семейный лес» станет доброй традицией для Новосибирской области. Она позволит сохранить как семейные ценности, так и главное богатство нашей природы, достояние нашей Родины – лес!», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Принять участие в акции может каждый желающий. В 2024 году среди участников акции было много детей разных возрастов – от 2 месяцев до 14 лет.