Хороший обмен: новосибирцы получат семена цветов вместо пустых банок и бутылок

Экомобиль МУП «САХ» и экоактивистка Анастасия Жаркова отправятся в частный сектор Дзержинского и Калининского района. На акции «Вторсбор» у горожан впервые примут не только традиционные пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и жестяные банки, макулатуру, но и втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец.

Картонные цилиндры не принимают на переработку из-за слишком большого содержания клея, зато их очень ценят в научных лабораториях и вивариях.