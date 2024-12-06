Хороший обмен: новосибирцы получат семена цветов вместо пустых банок и бутылок

Экомобиль будет работать в Калининском и Дзержинском районах Новосибирска в воскресенье, 8 декабря.
Экомобиль МУП «САХ» и экоактивистка Анастасия Жаркова отправятся в частный сектор Дзержинского и Калининского района. На акции «Вторсбор» у горожан впервые примут не только традиционные пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и жестяные банки, макулатуру, но и втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец.
Картонные цилиндры не принимают на переработку из-за слишком большого содержания клея, зато их очень ценят в научных лабораториях и вивариях.
«Втулки мы используем для обогащения среды лабораторных мышей. Животные строят из них гнезда, прячутся, это позволяет уменьшить стресс и влияет на достоверность результатов исследований», - рассказала кандидат биологических наук, руководитель научной лаборатории НГТУ Екатерина Литвинова. Собранные на акции втулки будут переданы новосибирским химикам и биологам, разработавшим жидкий пылеподавитель и научившим моль есть пластик.
В воскресенье, 8 декабря, экомобиль МУП «САХ» начнет работу в частном секторе Калининского района, затем отправится в Дзержинский.
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