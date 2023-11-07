С берегов новосибирских водоемов за год вывезли почти тысячу кубометров мусора

Ежегодно с апреля по октябрь берега водных объектов Новосибирской области очищают от мусора в рамках Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экология». По итогам 2023 года в регионе состоялось около 200 мероприятий акции, в которых приняли участие свыше 5,5 тысяч человек. Участникам акции удалось очистить более 250 км береговых линий и собрать 982 кубометров мусора.

В Новосибирской области акция стартовала 5 мая, первым мероприятием стал экологический субботник «Берег добрых дел» на берегах озера Спартак в Новосибирске, а 20 мая под Бугринским мостом на берегах Ини и Оби всего за один час участники собрали 180 мешков с мусором.

«Акция «Вода России» проходит у нас при активном участии детей и студентов. Очень важно учить неравнодушию и прививать экологическую ответственность смолоду. Каждый желающий может присоединиться к мероприятиям, и таким образом, внести свой личный вклад в сохранение водных ресурсов, проявить заботу о природе», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

В рамках масштабной акции «Вода России» 23 июня был наведен порядок в местах массового отдыха населения на берегу Новосибирского водохранилища на территории ООПТ Новосибирской области «Караканский бор» вблизи деревни Абрашино Ордынского района. Участники акции в количестве почти 200 человек очистили прибрежную зону протяженностью около 5 км. Кроме того, по пути следования сотрудниками минприроды была убрана организованная местными жителями несанкционированная свалка в районе деревни Ерестная Ордынского района. Всего было собрано более 700 мешков мусора.