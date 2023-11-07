С берегов новосибирских водоемов за год вывезли почти тысячу кубометров мусора

В экологических акциях приняли участие свыше пяти с половиной тысяч человек.
Ежегодно с апреля по октябрь берега водных объектов Новосибирской области очищают от мусора в рамках Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экология». По итогам 2023 года в регионе состоялось около 200 мероприятий акции, в которых приняли участие свыше 5,5 тысяч человек. Участникам акции удалось очистить более 250 км береговых линий и собрать 982 кубометров мусора.
В Новосибирской области акция стартовала 5 мая, первым мероприятием стал экологический субботник «Берег добрых дел» на берегах озера Спартак в Новосибирске, а 20 мая под Бугринским мостом на берегах Ини и Оби всего за один час участники собрали 180 мешков с мусором.
«Акция «Вода России» проходит у нас при активном участии детей и студентов. Очень важно учить неравнодушию и прививать экологическую ответственность смолоду. Каждый желающий может присоединиться к мероприятиям, и таким образом, внести свой личный вклад в сохранение водных ресурсов, проявить заботу о природе», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
В рамках масштабной акции «Вода России» 23 июня был наведен порядок в местах массового отдыха населения на берегу Новосибирского водохранилища на территории ООПТ Новосибирской области «Караканский бор» вблизи деревни Абрашино Ордынского района. Участники акции в количестве почти 200 человек очистили прибрежную зону протяженностью около 5 км. Кроме того, по пути следования сотрудниками минприроды была убрана организованная местными жителями несанкционированная свалка в районе деревни Ерестная Ордынского района. Всего было собрано более 700 мешков мусора.
«Это традиционные места отдыха жителей и гостей нашего региона, которые полюбились всем нам, по сути это жемчужина нашей области», – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.
Примечательно, что в этом году Новосибирская область стала победителем Всероссийского конкурса экодобровольческих отрядов «Общий сбор», одержав уверенную победу в номинации «Абсолютный чемпион» за проведение на острове Кораблик в Новосибирске масштабного субботника по уборке берега реки Оби, который прошел в рамках «Воды России» 11 июля.
Напомним, акцию курирует подведомственное Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса». Стать участником запланированной акции «Вода России» или создать свою собственную может каждый желающий, зарегистрировавшись на сайте берегдобрыхдел.рф.
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