В Новосибирской области «оздоровят» реку Обь

Вопросы развития водохозяйственного комплекса являются одними из самых актуальных в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области. «На сегодняшний день проводятся работы на реке Карасук. Расчистка и спрямление водного объекта выполнены примерно на 70%. Эти меры направлены на защиту от паводков», – рассказали специалисты минприроды региона.

Также на прошлой неделе министерство направило федеральным органам перечень мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Новосибирской области. Берегоукрепление, ремонт дамб, расчистку пяти рек и одного озера планируется провести в рамках нового федерального проекта по оздоровлению рек. Проект объединит уже действующие в России мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» и будет дополнен новыми направлениями, куда вошла и река Обь.

«За основу оздоровления Оби федеральные органы берут строительство очистных сооружений. Сейчас специалисты на федеральном уровне анализируют полученные межведомственные данные, чтобы утвердить стоимость и сроки работ», – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Кроме того, по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова минприроды региона совместно с министерством сельского хозяйства Новосибирской области проанализировало состояние полезащитных лесополос. В ближайшее время состоится выездной научно-технический совет, на котором определят места высадки деревьев. В совет войдут представители Института леса и регионального минсельхоза, аграрии, специалисты от муниципалитетов и научные сотрудники.