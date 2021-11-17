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Экология

35% новосибирцев считают, что в нашем городе с чистотой воздуха «все плохо»

Год назад недовольных экологией новосибирцев было меньше на 13%.

Исследовательский центр SuperJob опубликовал данные опроса об экоситуации в городах России с населением более полумиллиона человек. Респондентов просили оценить качество воздуха, воды, продуктов питания, утилизации мусора и чистоты.

В Новосибирске на вопрос о том, как жители оценивают качество воздуха, 42% опрошенных ответили, что нормально, 13% – хорошо и 35% – плохо. При этом год назад недовольных было меньше: плохо экологическую ситуацию тогда оценили всего 23% горожан.

Кроме того, в 3,4 балла по пятибалльной шкале новосибирцы оценили качество воды, что является довольно высоким показателем среди других мегаполисов. Такую же оценку получили продукты питания. А вот утилизации отходов горожане поставили только 2,8 балла.

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