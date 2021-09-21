Через порхалище на свободу: 26 глухарей выпущены в дикую природу в Новосибирской области

Выпустили птиц в заказнике «Кудряшовский бор» подальше от города, где не ведется хозяйственная деятельность и их не должны потревожить. Как пояснили в региональном минприроды, выпуск птиц производится для увеличения популяции и большей жизнеспособности особей.

Валерий Шрейдер Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области «По приезду глухарей поместили во временный вольер, чтобы они могли отдохнуть и успокоиться после дороги. На данной территории для птиц на территории заказника "Кудряшовский бор" подготовлено порхалище – огражденная площадка для свободного содержания птиц».

Охотоведы будут наблюдать за выпущенными птицами, следить за их популяцией. По данным регионального минприроды, на территории всех заказников Новосибирской области обитает 1506 особей глухаря обыкновенного, 152 из них – в заказнике «Кудряшовский бор».