Хотели бы купить электромибиль — большинство новосибирцев. Уже купили — только два процента

Убежденных противников электромибилей тже довольно много — 36%. Они объясняют, что не готовы к такой покупке и предпочитают машины с обычным двигателем внутреннего сгорания.

И только 2% опрошенных отметили, что уже приобрели электромобили.

Причины такой нерешительности: 27% автолюбителей области хотели бы приобрести электромобиль, но откладывают покупку из-за высокой стоимости и небольшого выбора. Еще 24% останавливает недостаточное количество зарядных станций. А 11% не видят особых проблем и уже рассматривают покупку машины с электродвигателем, просто ещё не успели совершить сделку. При этом, некоторые автолюбители отмечают, что не спешат с приобретением электромобилей из-за низкого запаса хода.

В среднем по России 63% хотят купить электромобиль, а 34% пока не готовы пересесть на машины с электродвигателем. И 3% рассказали, что уже купили электрокары. Больше всего желающих приобрести электромобиль в Хакасии, Башкирии и Пермском крае. В этих регионах более 70% хотят купить машину с электродвигателем.

В Алтайском крае и Тюменской области самое большое количество противников электрокаров — более 40% предпочитают авто с обычным двигателем внутреннего сгорания. А Дальний Восток лидирует по числу автолюбителей, которые уже ездят на машинах с электродвигателем — около 5% опрошенных.

Всероссийский опрос проводился с 24 по 31 августа 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 10 тысяч человек.

Фото: Anetode