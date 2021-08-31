Россияне в целом готовы отказаться от использования пластиковой посуды

Министерство природы Российской федерации предложило с 2024 года запретить использование в России двадцати восьми видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать. По данным опроса сервиса SuperJob, 82% населения уже сейчас готовы отказаться от пластика.

В число пластиковых товаров одноразового пользования, которые невозможно переработать и предлагается запретить, попали пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, тарелки, столовые приборы, трубочки.

Как показал опрос, 44% россиян уже сейчас однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% — скорее готовы. Причиной такого выбора стало то, что, на их взгляд, одноразовая посуда и упаковка из пластика — это настоящая беда планеты, приближающая глобальную экологическую катастрофу.

С другой стороны, точно не готовы отказаться от своей привычки к одноразовой пластиковой посуде и упаковке 4% россиян, еще 14% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию удобством товаров из неперерабатываемого пластика в некоторых ситуациях, а также напоминают о возможности замены его на перерабатываемый.

Динамика роста экологической сознательности обнадеживает: если в 2018 году на отказ от одноразового неперерабатываемого пластика был согласен только один респондент из трех (34%), то в марте текущего года таких было 42%, а сейчас — уже 44%.