С 25 ноября новосибирцы смогут написать Экодиктант — центральная офлайн-площадка будет работать 27 ноября

С этого года проводить официальный старт Всероссийского Экодиктанта планируется в разных регионах России. Об этом сообщил Алекандр Двойных, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Мурманская область станет центральной площадкой для проведения Экодиктанта-2024. Торжественное открытие пройдет 25 ноября на атомном ледоколе «Ленин», – рассказала сенатор от региона Татьяна Сахарова.

Наталья Соколова, Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта отметила, что проверить свои экознания можно в период с 25 ноября по 8 декабря 2024 года.

«В шестом Экодиктанте оргкомитет сделал упор на вопросах про заповедные территории России, Красную книгу РФ и экотуризм. Мы уверены, эти темы позволят всем участникам узнать много нового, а также станут отличной проверкой знаний», – подчеркнула Наталья Соколова.

В Новосибирской области центральной площадкой Экодиктанта станет Большой выставочный зал ФГБОУВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова». Мероприятие пройдет 27 ноября в два этапа: с 12.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. В нем смогут принять участие все желающие от 18 лет и старше.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области mpr.nso.ru