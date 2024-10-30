18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новосибирцев приглашают поучаствовать в экоконкурсе «Зеленая премия»

По каким номинациям проводится конкурс и как подать заявку?

pixabay.com

«Российский экологический оператор» проводит конкурс достижений в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере «Зеленая премия».
 
Конкурс проводится в трех направлениях:

профессиональный трек выявляет проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений, средств массовой информации и новых медиа;

общественный трек выявляет экологических лидеров, тиражирует и масштабирует лучшие общественные проекты в природоохранной отрасли, поддерживает социальных предпринимателей в сфере экологии;

трек «Зеленая премия. Юннаты» поощряет лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте 10-18 лет (участвуют ребята из юннатского движения, а также сотрудники учебных заведений).

Заявки принимаются до 23:59 1 ноября 2024 года на официальном сайте «Зеленой премии».

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: