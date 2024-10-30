Новосибирцев приглашают поучаствовать в экоконкурсе «Зеленая премия»

«Российский экологический оператор» проводит конкурс достижений в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере «Зеленая премия».



Конкурс проводится в трех направлениях:

профессиональный трек выявляет проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений, средств массовой информации и новых медиа;

общественный трек выявляет экологических лидеров, тиражирует и масштабирует лучшие общественные проекты в природоохранной отрасли, поддерживает социальных предпринимателей в сфере экологии;

трек «Зеленая премия. Юннаты» поощряет лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте 10-18 лет (участвуют ребята из юннатского движения, а также сотрудники учебных заведений).

Заявки принимаются до 23:59 1 ноября 2024 года на официальном сайте «Зеленой премии».

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru