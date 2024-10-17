В Новосибирской области стартовала масштабная экоакция по сбору макулатуры

Большой проект «БумБатл» вновь проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология». Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Принять участие в акции по сбору макулатуры может каждый житель Новосибирской области. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей – в Год семьи для этого появилась отдельная номинация. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.

Участники, первыми сдавшие более пуда (16 килограммов) макулатуры в специальном пункте приема, получат билет в зоопарк, театр, музей, на спортивное или другое мероприятие. Победители в категориях «вузы» и «колледжи» приедут на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и сертификат на фотосессию.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Коллективные заявки на участие принимаются по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября.

Пунктами приема, где гарантировано дадут акт о сдаче макулатуры, могут стать партнеры акции от министерства: «Сибкартон» (4 филиала) и «Экоцентр «Пчела» (город Новосибирск, улица Некрасова, 55, прием во вторник и воскресенье с 12.00 до 18.00).

Официальное сообщение пресс-службы сайта Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области mpr.nso.ru

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