Танцевальный флешмоб, «Айвазовский Оркестра», инди-рок и синти-поп — в Новосибирске отметят День молодежи

Праздник стартует в 29 июня в 12.00 с бодрого старта от танцевальных школ города. Семьи региона смогут посетить семейное пространство – интерактивную площадку для детей разных возрастов. Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ пригласит сделать доброе дело и принять участие в акции «Корзина добра». Жители региона также смогут принять участие в фотопрогулке по парку «Арена» с фотоаппаратами для пленочной фотографии вместе с открытым пространством молодежного центра «Содружество» «Терминал», создать уникальный чокер с мастером Алиной Ненашевой.

Подростки вместе с открытым центром «Юность» смогут посетить танцевальный флешмоб «Лучшее в Just Dance», спеть под гитару старые и добрые песни. На Фестивале жителей региона будут ждать мастера товаров ручной работы, среди них: «Пушистые грезы», «Лесная оливка», «Красный клевер» и другие. Проектный офис Новосибирской области вместе с экспертами Росмолодежи проведет бесплатные консультации по написанию проекта и оформлению грантовой заявки. На малой сцене жителей региона будет ждать музыкальное пространство «Крыша». На сцену выйдут молодые новосибирские исполнители с авторским материалом в стиле инди-рок, поп-рок, синти-поп. С 13.30 до 20.00 будет проходить турнир по экстремальным видам спорта и воркауту.



Вечерняя праздничная программа начнется в 19.00 на главной сцене парка. Там же состоится подведение итогов регионального конкурса «Молодежная столица Новосибирской области». В 21.00 начнется выступление хедлайнера: музыкальной группы «Айвазовский Оркестра».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru