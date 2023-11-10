«Дикого ангела» хотят лишить российского гражданства из-за ЛГБТ-пропаганды

Общественная организация «Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой лишить актрису Наталью Орейро российского гражданства за пропаганду ЛГБТ, пишет absatz.media. Кроме того, общественники настаивают, что Наталью необходимо привлечь к административной ответственности.

Активисты отмечают подчеркнули, что аргентинская актриса приняла присягу, в которой поклялась соблюдать законодательство России и уважать ценности страны. «Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации, в ходе которой торжественно клянутся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать культуру, историю и традиции России. Совершение публичных действий, направленных на пропаганду нетрадиционных отношений, нарушает положение Конституции и законодательства Российской Федерации», – сказано в обращении.

Представители организации «Радетель» сообщают, что действия Натальи подпадают под статью о ЛГБТ-пропаганде (статья 6.21 КоАП РФ, ч.3), в начале ноября Наталья Орейро выступила на ЛГБТ-параде в Аргентине, вышла на сцену с голой грудью.

Ранее она неоднократно демонстрировала поддержку секс-меньшинствам, посещала мероприятия в «радужной» одежде, публиковала в соцсетях свои фото в нарядах с соответствующей ЛГБТ-символикой.

В октябре 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении артистке российского гражданства, напоминает absatz.media. В ноябре 2021-го в российском посольстве в Буэнос-Айресе Наталья Орейро принесла присягу и получила паспорт гражданина РФ.

Фото: kinopoisk.ru