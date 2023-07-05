Новосибирцев приглашают поучаствовать в международном инклюзивном форуме «Территория Ритма»

Со 2 по 5 сентября будет проходить международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» в Нижегородской области. В течение четырех дней участники форума пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта. Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.

В форуме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 18 лет и старше, проживающие на территории России и республики Беларусь. На площадке форума будут действовать специально обученные волонтеры и организована доступная среда, поэтому каждый участник будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

На своей площадке организаторы ждут более 300 активных участников из России и Республики Беларусь. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, и тех, у кого есть желание изменить свою жизнь и развиваться в сфере социального предпринимательства и инклюзивного лидерства. Первые станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд.

Мероприятие состоится при поддержке правительства Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АНО «Россия – страна возможностей».

Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте проекта. Отбор претендентов пройдет на конкурсной основе. Главные критерии – целеустремленность, активность, смелость, желание стать настоящим лидером своего региона и большой страны.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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