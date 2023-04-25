18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В каких районах Новосибирска проживает больше всего горожан?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

И какой район сибирского мегаполиса является самым малонаселенным?

Самым густонаселенным районом Новосибирска назван Ленинский район с населением 303 тысячи человек. На долю этого района приходится 18,5% от всего населения города, то есть почти каждый пятый новосибирец является жителем именно этого района сибирской столицы.

Серебро по густонаселенности досталось Октябрьскому району с почти 234 тысячами жителей. Замыкает тройку лидеров Калининский район с населением почти 200 тысяч человек. Наименьшее же количество новосибирцев проживает в Железнодорожном районе — около 65 тысяч.

По информации Новосибирскстата, численность населения Новосибирска в целом составляет 1 миллион 635 тысяч 300 человек.

Фото: 2ГИС

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: