Новосибирцы впервые отпразднуют 9 мая у стелы «Город трудовой доблести»

В Новосибирске впервые День Победы отметят у стелы «Город трудовой доблести». Сейчас план мероприятий находится на стадии разработки.

Об этом сообщает издание Om1.ru со ссылкой на пресс-центр мэрии. В городе празднование Дня Победы начнется 19 апреля. В Новосибирске организуют показы фильмов о Великой Отечественной войне.

Запланированы традиционные акции — «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти, «Бессмертный полк», а также эстафета бега памяти Александра Покрышкина. Военный парад пройдет на площади Ленина. Концертная программа завершится салютом.

Напомним, что стела «Город трудовой доблести» расположена на площади Калинина. Ее открыли в ноябре прошлого года.

Фото: 2ГИС