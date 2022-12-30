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Как новосибирцы относятся к потенциальному повышению призывного возраста?

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Возраст призыва предлагают повысить с 18 лет до 21 года, предельный возраст призыва — с 27 лет до 30 лет.

pixabay.com

Эксперты сервиса SuperJob провели опрос среди россиян, в том числе среди новосибирцев, о предложениях министра обороны РФ Сергея Шойгу повысить призывной возраст.

Аналитики выяснили, что новосибирцы одобряют идею повышения призывного возраста с 18 лет до 21 года. Поддержали инициативу 48% граждан, 24% — нет.

При этом сибиряки не одобрили повышение предельного возраста призыва с 27 лет до 30 лет. Одобрил только каждый третий (34%), 49% отнеслись отрицательно.

Среди мужчин, особенно служивших в армии по призыву, отмечают исследователи сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Новосибирцы старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет.

Имеющие детей граждане хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

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