Андрей Травников поделился, какое желание загадает в Новый год?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в прямом эфире, что в новогоднюю ночь он загадает победу в спецоперации.

В эфире «Вести Новосибирск» глава региона заявил, что считает победу в спецоперации своим главным новогодним желанием, поэтому под бой курантов он загадает именно это.

Кроме того, в ходе интервью губернатор отметил, что уходящий год стал для региона непростым. Особенно трудной была частичная мобилизация, к которой Новосибирская область, по словам Андрея Травникова, оказалась не совсем готова.

Фото: архивы пресс-служб