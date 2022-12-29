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Андрей Травников поделился, какое желание загадает в Новый год?

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Кроме того, глава Новосибирской области ответил на вопрос о самом трудном событии уходящего года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в прямом эфире, что в новогоднюю ночь он загадает победу в спецоперации.

В эфире «Вести Новосибирск» глава региона заявил, что считает победу в спецоперации своим главным новогодним желанием, поэтому под бой курантов он загадает именно это.

Кроме того, в ходе интервью губернатор отметил, что уходящий год стал для региона непростым. Особенно трудной была частичная мобилизация, к которой Новосибирская область, по словам Андрея Травникова, оказалась не совсем готова.

Фото: архивы пресс-служб

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